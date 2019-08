Record Internacional Masters: Sporting-Kairat Almaty, em direto

International Masters Futsal

?? Kairat FS x #FutsalSCP

11h00

Portimão Arena

9' - O Sporting continua a pressionar a formação cazaque, mas ainda não houve golos na Arena de Portimão.4' - Boa iniciativa de Merlim que no entanto é travada pela defesa do Kairat Almaty. Resultado ainda não sofreu alteração.3' - Sporting mais forte ofensivamente nestes primeiros minutos, mas a formação cazaque a conseguir travar as jogadas leoninas.1' - Começa o jogo.Equipas:: Gonçalo Portugal, Merlim, Taynan, Léo e Alex.: Dudu, Gabriel, Diego, Douglas Junior e TayyebiOs leões no aquecimento:Bom dia! Depois de ontem ter empatado com o Inter Movistar de Ricardinho, no tempo regular e vencido no desempate por penáltis , o Sporting entra em campo este domingo, às 11 horas, frente ao Kairat Almaty, no Record Internacional Masters, a decorrer em Portimão.Os leões, campeões europeus em título e vencedores da edição do Record Internacional Masters do ano passado, afirmam estar preparados para enfrentar os vice-campeões europeus."Nesta fase da época precisamos de volume de trabalho, de preferência contra equipas de qualidade, que nos coloquem problemas, e espera-nos um duelo muito exigente. Que se repita o resultado da final da Liga dos Campeões ", afirmou Paulo Luís, treinador adjunto do Sporting.No sábado o Kairat Almaty perdeu frente ao Benfica , que hoje defronta às 15 horas o Inter Movistar, no último encontro do Record Internacional Masters