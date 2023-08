Record International Masters Futsal: Sporting derrotado pelo Kairat

O Sporting recuperou de uma desvantagem de 0-2 (e, depois, de 2-3) diante do Kairat, na estreia no Record International Masters Futsal, mas não conseguiu impedir que os cazaques voltassem a colocar-se na frente do marcador e acabassem por triunfar (3-6) na segunda partida do primeiro dia - antes, o Sp. Braga empatou (3-3) com o Palma Futsal.

Na repetição da final da Liga dos Campeões de 2018/19, de tão gratas recordações para os leões, que na altura triunfaram por 2-1 e ergueram o troféu, o Kairat entrou melhor e teve ascendente na metade inicial da primeira parte, com reflexos no marcador (0-2, por Alisson, aos 8', e Edson, aos 11').

O Sporting reagiu, como lhe competia, e procurou, variando as ações ofensivas, encontrar espaços para chegar ao golo. Um remate de fora da área de Wesley França (12') encurtou distâncias e já depois do descanso (25') um contra-ataque concluído por Zicky Té deu o empate.

O mais difícil parecia feito, mas os cazaques, combativos, aproveitaram um lance de bola parada (já assim havia sucedido no 0-1...) para voltarem à vantagem, por Tursagulov (30'). Viveram-se depois minutos loucos, com Pauleta, num remate feliz, a empatar (32'), e Dener, num belo gesto técnico, a fazer o 3-4, aos 33'.

A partir daí muito porfiou o Sporting, mas o desacerto na finalização e alguma infelicidade (Sokolov e Diogo Santos acertaram nos postes) não permitiram nova recuperação e foi o Kairat, com mais espaço, a sentenciar o jogo, num contra-ataque (Edson, aos 38') e após a sexta falta dos leões, aqui numa pequena traição de Caio Ruiz (40'), que passou por Alvalade.