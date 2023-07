Record International Masters: Portimão volta a reunir a nata do futsal

O que já era um torneio de referência sobe a fasquia em 2023: a 6ª edição do Record International Masters Futsal contará com a presença de seis equipas, em vez das quatro habituais, e reúne um quadro de excelência: os participantes na final four da última Liga dos Campeões (o campeão Palma, Sporting, Benfica e Anderlecht) estarão no Portimão Arena, entre 23 e 27 de agosto, além do Kairat e do estreante Sp. Braga!

"É um orgulho para nós recebermos uma das melhores competições de futsal da Europa e do Mundo", salientou Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, na apresentação da prova, esta tarde, no teatro Tempo.

A autarca salientou a importância do fenómeno desportivo na captação de receitas. "Precisamos diversificar a nossa oferta turística e nesta área há ainda um caminho a percorrer, pois não podemos nem devemos pensar que apenas o sol e a praia atraem as pessoas", disse Isilda Gomes.

O Record International Masters Futsal tem vindo a assumir um papel crescente nesse domínio. "Há pessoas que adoram a modalidade e deslocam-se a Portimão todos os anos, levando consigo a imagem de um destino turístico que sabe receber e tem inúmeras valências, como a sua riqueza gastronómica", sustentou a edil, que enalteceu o trabalho desenvolvido pela empresa promotora do torneio, a Sigma Stars, e o mediatismo do evento.

"Este torneio tem uma organização de excelência e a CMTV e o Record garantem uma enorme projeção, pois mostrarão imagens e levarão notícias dos jogos e do município de Portimão a vários quadrantes, com os benefícios daí resultantes para a promoção da região", frisou Isilda Gomes, crente num rápido regresso do Portimonense à 1ª Divisão da modalidade.

"A última época não correu bem e a descida acabou por consumar-se na última jornada, mas Portimão é uma terra de futsal, e este torneio tem ajudado muito na divulgação da modalidade, expresso no número crescente de clubes e de atletas que a praticam", referiu a autarca, ao lado de João Pedro Gomes, vice-presidente da Associação de Futebol do Algarve, e de Bernardo Ribeiro, diretor de Record.

Summit Masters com treinadores

O torneio conhece uma pausa a 25 de agosto, mas, curiosamente, esse será o dia em que mais se falará de futsal em Portimão, no Summit Masters, evento destinado a treinadores (confere 1,3 unidades de crédito, no âmbito da formação contínua).

Pela manhã serão palestrantes António Vadillo, treinador do Palma Futsal, e Luca Cragnaz (Anderlecht), enquanto à tarde usarão da palavra Joel Rocha (Sp. Braga), Mário Silva (Benfica), Marlon Velasco (Kairat) e Nuno Dias (Sporting), seguindo-se uma mesa redonda que contará com a presença de Jorge Braz, selecionador nacional.