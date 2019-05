Revelados os insultos que deram castigo ao Sporting

O Sporting foi, no dia 24 de abril, castigado com quatro jogos à porta fechada no Pavilhão João Rocha devido a insultos homofóbicos nos encontros com Burinhosa e Sp. Braga. O acórdão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol foi agora tornado público, pelo que as palavras dos adeptos que deram origem aos castigos – que se encontram suspensos devido ao recurso para o TAD – ficaram conhecidas.

"O Careca é pan..." e "E salta pan... e salta" estão entre os insultos na parte do processo referente a Careca, do Burinhosa. O outro visado foi Vítor Hugo, do Sp. Braga. "Vítor Hugo é pan...", terão dito os adeptos leoninos três vezes, sendo que também entoaram cânticos a lembrar o passado do guardião ligado ao Benfica. "Em cada lampião há um c...", lê-se.

Refira-se que o Sporting é acusado de ter "consentido/tolerado" os referidos cânticos nos dois encontros.