Rhuan Casillas acredita na permanência do Portimonense

O Portimonense, penúltimo classificado da Liga Placard de futsal, luta com todas as suas forças pela permanência no escalão principal da modalidade e prepara-se para um ciclo decisivo, que inclui a deslocação ao terreno do último, o Futsal Azeméis, e a receção ao antepenúltimo, o Candoso, com o guarda-redes Rhuan Casillas a acreditar num final feliz."Temos vindo a preparar-nos muito bem para estes dois jogos, que assumem contornos de decisivos na luta pela permanência, e entraremos na quadra totalmente focados na conquista das vitórias de que tanto necessitamos, a fim de chegarmos ao fim do campeonato com o objetivo cumprido" , diz o guarda-redes brasileiro.Rhuan Casillas chegou ao Portimonense em janeiro último e vive a sua primeira experiência fora do futsal brasileiro. O apelido de Casillas é uma homenagem ao antigo guarda-redes do Real Madrid e do FC Porto, ídolo do guardião ao serviço dos algarvios.