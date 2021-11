Ricardinho anuncia adeus à Seleção: «É a decisão mais difícil da minha carreira»

Ricardinho anunciou esta terça-feira o adeus à Seleção Nacional. O português, para muitos o melhor jogador de futsal do Mundo, colocou um ponto final na carreira internacional, poucas semanas depois da conquista do título Mundial por Portugal, na Lituânia.Além de campeão do Mundo e da Europa, o 'Mágico', de 36 anos, foi seis vezes eleito o melhor jogador do Mundo, totaliza 187 internacionalizações e 141 golos por Portugal.Numa conferência de imprensa que teve lugar na Cidade do Futebol, onde esteve o presidente da Federação, Fernando Gomes, alguns vice-presidentes, e o selecionador nacional, Jorge Brás, Ricardinho despediu-se com emoção das quinas."Vim anunciar o final de um ciclo. Apesar de me custar muito, foi uma caminhada inesquecível. Olhar para trás e lembrar-me que comecei com 16 anos em Rio Maior, não sabia que o caminho ia ser tão perfeito. Com altos e baixos, como tudo na vida - não pude ajudar a nossa Seleção no Europeu da Hungria - mas foi somente o abrir de portas às conquistas.""Depois de ter passado pelos piores dois anos desportivamente - saí de Espanha, a covid, o projeto em França e a lesão - tinha uma bala apenas no cartucho para disparar, que era o Mundial.""Com trabalho, dedicação e a crença do nosso mister, conseguimos a qualificação para o Mundial. Depois desta lesão tinha marcado uma linha, o Mundial ia ser a minha última competição pela Seleção. Fosse qual fosse o desfecho. Estes dois anos foram de muito desgaste, sobretudo psicológico.""Agarrei-me à crença do nosso treinador e a todos os portugueses que nos acompanharam. Termina da melhor forma esta página do futsal. Venho aqui dizer, com muita pena minha, que vou dizer um até já à Seleção Nacional, que é a decisão mais difícil da minha carreira desportiva. É hora de dar lugar aos mais jovens, sinto que tudo o que podia dar à Seleção dei dos 16 anos até hoje. Obrigado a todos, espero que entendam a minha decisão. Sou português, vou ser sempre português e vou continuar a apoiar a Seleção Nacional e o futsal."