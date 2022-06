Ricardinho anuncia novo clube: futuro vai passar pela Indonésia

View this post on Instagram A post shared by Ricardinho10 (@ricardinho10oficial)

Depois da aventura em França, ao serviço do ACCS, Ricardinho anunciou este domingo que vai seguir carreira no futsal da Indonésia, ao serviço do Pendekar United Jakarta. Nas redes sociais, o Mágico revela que o contrato com o emblema asiático será de três meses e que depois desse período irá ser decidido se continuará ou não.Aos 36 anos, o antigo internacional português volta assim ao futsal asiático, depois de ter atuado nos japoneses do Nagoya Oceans entre 2010 e 2013.