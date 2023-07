Ricardinho anuncia saída do Pendekar United: «Foi incrível esta aventura»

Chegou ao fim!!!! ?? ficam aí as minhas palavras de coração, porque aqui não tem espaço! pic.twitter.com/oXB2UR0n67 — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) July 30, 2023

Ricardinho, futsalista português eleito por seis vezes o Melhor do Mundo da modalidade, anunciou este domingo que está de saída do Pendekar United, colocando um ponto final na passagem pelo futsal na Indonésia."Hoje chegou ao fim mais uma etapa na minha carreira desportiva. Despeço-me assim de um clube, uma família e um país que me recebeu de braços abertos e ambos crescemos juntos. Não conseguimos cumprir todos os objetivos, mas tenho a certeza de que no futuro veremos resultados desta passagem. Agradecer ao Pendekar United por todo o apoio sempre, agradecer ao nosso presidente por abrir a porta do seu clube, casa e coração, a mim e à minha família e agradecer a todos os jogadores e staff que tive a oportunidade de conhecer. Foi, sem dúvida, incrível esta aventura. Espero poder visitar-vos em breve. Até já! Obrigado a todos os fãs do futsal da Indonésia por todo o apoio", pode ler-se na mensagem partilhada através das redes sociais.O anúncio do futsalista luso surgiu um dia após ter marcado um grande golo pelo Pendekar United.