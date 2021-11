Ricardinho: as lágrimas no autocarro antes da final do Mundial, a ausência do FC Porto no futsal e o futuro

As imagens da despedida de Ricardinho da Seleção Nacional



Ricardinho esteve no programa ‘Futebol Total’, no Canal 11, onde falou sobre a sua retirada da Seleção Nacional ao fim de 18 anos, pela qual soma 141 golos em 187 internacionalizações e pela qual conquistou o Euro’2018 e o Mundial’2021. O craque começou por falar da emoção que sentiu no dia da final do Mundial, frente à Argentina."Quando íamos a caminho do pavilhão na final contra a Argentina, fui o caminho todo no autocarro a chorar por saber que era o meu último jogo. Ia a chorar porque ia recebendo mensagens e tudo isso ia mexendo comigo. Estava na final da minha vida e chorei muito", confessou.Sobre o futuro, Ricardinho não tem quaisquer dúvidas… que não vai ser treinador: "Sem chance. Não trabalhei tantos anos no futsal para ser um exemplo dentro e fora de campo para depois andar a sentar-me seis meses num banco, mais seis meses noutro, depois mais um ano ali… maus resultados fariam com que andasse de banco em banco e não teria o reconhecimento que deveria ter."O mágico, de 36 anos, lamentou o facto de o FC Porto não ter uma equipa de futsal, ao contrário dos dois maiores rivais. "Acho que é uma pena e é muito mau para a modalidade não ter o FC Porto. Ia dar o último ‘boom’ que falta à modalidade, como na altura em que entrou o Benfica. O FC Porto também ia entrar para vencer e aumentaria ainda mais a competitividade do campeonato e obrigaria os outros clubes a investir ainda mais. Não sei de quem é a culpa, mas sei que se dependesse de mim, o FC Porto já teria essa modalidade", atirou.Questionado se lá jogaria caso os dragões criassem a modalidade, Ricardinho foi sucinto: "Nunca se sabe, eu até sou de Gondomar…"