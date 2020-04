Ricardinho conta como tem preenchido os dias e adverte: «Éramos felizes e não sabíamos...»

O internacional português Ricardinho revelou, esta segunda-feira, em entrevista à Marca, como tem preenchido os seus dias desde o surto do novo coronavírus, que provocou a interrupção das várias provas desportivas, incluindo o futsal, e daquilo que sente maior falta.





"Ir a um sítio tomar café, o ruído das pessoas, ver os meus filhos, viajar, competir… tantas coisas. Éramos felizes e não sabíamos, e todos os dias queixávamo-nos. Embora eu seja uma pessoa caseira e esteja muito bem em casa", apontou.Três horas diárias de exercício físico chegam para o ex-Benfica manter a forma a partir de casa, que não despende muito do seu tempo a ver séries, nem a jogar PlayStation… a não ser que seja FIFA 20."Três horas por dia creio que seja suficiente. Mas ao fim de semana descanso, até porque bem mereço. Não costumo jogar muito no telemóvel, falo com os meus filhos, com os meus pais até porque durante este período o clube não autorizou ninguém a viajar, alertando-nos de que a quarentena não eram férias. A PlayStation, só quando alguém me convida para um jogo de FIFA 20. Todos os dias vejo filmes antes de ir dormir. À tarde gosto de jogar póquer, que é algo que eu gosto muito e agora tenho tempo. Não gosto muito de ver séries", revelou.Sobre a eventualidade de as competições não virem a retornar, Ricardinho apontou o caminho que os clubes deveriam seguir."Primeiro diria que os clubes deveriam tentar ao máximo cumprir com os jogadores, já que estão em casa a treinar e a serem profissionais. Até porque alguns dependem do dinheiro que faturam de cada jogo a cada 15 dias. Não é como o futebol, que ganham milhões por cada partida da Liga e Champions. Se em último caso não se conseguir retomar as competições, com muita pena minha, penso que os primeiros oito deveriam disputar um playoff. Em último caso, seria campeão o clube que terminou em primeiro no inverno", concluiu.