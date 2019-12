Ricardinho de saída do Inter Movistar: «É normal que o meu empresário tenha mais trabalho»

Ricardinhoque esta será a sua última época no Inter Movistar, mas o craque português não revelou para onde irá a seguir porque, garante, ainda não sabe. Numa entrevista ao jornal espanhol 'Marca' Ricardinho garante que vai dar tudo ao Inter nesta derradeira temporada e que quer sair do clube pela porta grande."Todos sabíamos que isto ia acontecer um dia, ninguém fica para sempre. Nem os melhores da história, como o Schumacher, o Marquinho, o Gabriel e tantos outros... Os clubes continuam e os jogadores vão e vêm, é assim a vida do desportista. No último dia sairei de um clube que me deu tudo e que eu ajudei a mudar a sua história", referiu.O jogador diz ter informações que o Inter Movistar pretendia renovar o seu contrato. "A questão é que não concordo com a forma como os clubes trabalham neste aspeto. Muitos jogadores ficam até ao final sem saberem se continuam ou não, têm de fazer um grande final de temporada para renovarem. Isso prejudica o jogador. Desde o primeiro minuto fui muito claro com o Inter. Custa-me ouvir dizerem que saio porque o clube ia baixar o meu salário ou porque não queria renovar. A informação que tenho é que o Inter queria renovar comigo, só não sei se seria pelo mesmo dinheiro", frisou. "Ganhei muito aqui e já não havia muito mais para conseguir. Quero sair pela porta grande, quero ganhar sempre. Nos últimos anos ganhámos o campeonato, na última época não conseguimos e isso caiu-nos mal."O jogador garante que não sabe para onde seguirá a seguir. "É normal que o meu agente agora tenha mais trabalho, mas eu quero estar concentrado. O trabalho dele é ouvir, analisar e depois decidiremos. Não descarto continuar em Espanha, as propostas vão surgindo e vamos analisando. O importante para mim é acabar bem a temporada, a ganhar."