Ricardinho e a passagem pelo ACCS: «Deixaram-nos na merda, enganaram-nos a toda a hora»

Ricardinho recordou esta terça-feira, com alguma mágoa, a passagem desastrosa pelo ACCS, emblema francês que celebrou a conquista do título nacional durante a passagem do português pela a equipa mas que depois foi despromovido na secretaria devido a irregularidades financeiras e incumprimentos salariais com o plantel e restante staff.





"Falei com vários jogadores [para irem para o ACCS]. Lembro-me que o Bruno Coelho estava em renovação com o Benfica, mas não estava muito feliz porque não estavam a querer pagar. Mas ele disse-me 'vou falar com o Benfica primeiro'. Depois, passado algum tempo, foi para lá. No primeiro mês pagaram a todos, casa, carro, tudo. No segundo mês já alguns jogadores franceses começaram a queixar-se. No terceiro mês já não havia 'guita'. Só promessas e mais promessas. No final, ficaram os que acreditavam no sonho e na palavra. Deixaram-nos na merda, enganaram-nos a toda a hora, deixaram jogadores a passar fome, jogadores que eu tive que ajudar, e pessoas na miséria", começou por dizer o futsalista português, que agora se prepara para começar uma nova etapa na carreira ao serviço do Riga FC, da Letónia, durante uma 'live' na plataforma de streaming 'Twitch'.E continuou: "Essa pessoa [que o convenceu a aceitar o projeto] foi, sem dúvida alguma, das piores que conheci. A pessoa que me fez acreditar no projeto bazou a meio da temporada, foi para Itália, ele e o irmão, que era capitão da equipa. Fomos enganados. Venderam-nos o sonho. Não foi só o Bruno que ficou sem receber, foram todos. Como eu tinha um bom salário, como sempre tive, eu conseguia pagar aos jogadores, não é porque eu recebia e eles não. Até fui a um patrocinador português que nos ia dar dinheiro para a Champions. O meu erro foi ter ficado mais tempo e pensar que as coisas iam acontecer de maneira diferente."