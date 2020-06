Ricardinho e a relação 'complicada' com o Inter Movistar: «Preferia não jogar mais»

A relação entre Ricardinho e a direção do Inter Movistar, clube espanhol que representou nas últimas sete temporadas, "está muito afetada" e, como tal, o futsalista português assume que "preferia não jogar mais" até ao final da época, de modo a não entrar em mais conflitos com o clube.

Em entrevista disponibilizada no Instagram, o português melhor do Mundo da modalidade por seis ocasiões (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) comentou a atual situação do campeonato espanhol de futsal e deixou questões sobre o seu atual momento no clube, ele que na próxima temporada irá representar o ACCS Paris.

"Se houvesse playoff, dentro das condições que pudessem existir, obviamente que estou disposto a ajudar, mas preferia não jogar porque, depois de tudo o que se passou, a relação [com o clube] está muito afetada e o melhor para todos é que não houvesse competição", começou por referir, afirmando que o clube conta com o seu contributo "para este mês que falta."

"Agora mesmo mais de nove jogadores não têm capacidade psicológica para jogar uma competição assim. Este playoff neste momento desfavorece o Inter Movistar e favorece as restantes equipas", apontou.



A pandemia de Covid-19 preocupa muito Ricardinho. "Não quero ser injusto com ninguém porque estão a ser feitos muitos testes, vamos estar concentrados, mas não tenho controlo sobre aquilo que me rodeia, não sei se alguém está contagiado [pela Covid-19] ou não, se alguém é responsável ou não. Eu diria para não haver campeão para o bem de todos", concluiu.