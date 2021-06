Ricardinho e Bruno Coelho sagram-se campeões de França pelo ACCS Paris

O ACCS Paris, equipa onde jogam os internacionais portugueses Ricardinho e Bruno Coelho, conquistou este sábado o título de campeão de França, ao vencer o Nantes Métropole, por 5-1, na 22ª e última jornada do Championnat D1, como é conhecida a liga gaulesa.





O ACCS Paris terminou o campeonato com 61 pontos, apenas mais dois do que o Mouvaux Lille MF, que terminou no 2º lugar. O Paris ACASA fechou o pódio com 40 pontos.Recorde-se que Ricardinho foi operado no final de março e ainda recupera dessa intervenção cirúrgica, pelo que não pôde ajudar a equipa na reta final do campeonato. Já Bruno Coelho participou em 20 jogos esta temporada e marcou 12 golos.