Ricardinho eleito melhor jogador do Mundial de futsal: conheça a lista de premiados

Ricardinho foi eleito o melhor jogador do Mundial'2021 de futsal, conquistado de forma inédita por Portugal. Pany Varela foi segundo e Douglas Jr., do Cazaquistão, terminou no último lugar do pódio quanto a este prémio.





Já Nicolas Sarmiente vence o prémio "Luva de ouro", entregue ao melhor guarda-redes do torneio.Quanto ao melhor marcador foi o brasileiro Ferrão, com nove golos, seguido de Pany, com oito. Taynan, do Cazaquistão, terminou em terceiro.