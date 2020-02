Ricardinho fala do adeus à Seleção Nacional

O Mundial’2020 deve mesmo ser a despedida de Ricardinho da Seleção Nacional de futsal. A revelação foi feita pela próprio numa reportagem do Canal 11, em que o capitão das quinas falou do que sentiu antes do Portugal-Itália, que ditou o apuramento para a prova. "Sabia que podia ser o meu último jogo. O meu interior dizia ‘este pode ser o teu último, vais perder a Seleção, está acabar’. Mas ninguém sabia que eu tinha tomado essa decisão. Nem a minha mulher, os meus amigos. Pensei ‘não pode terminar assim!’ Não ia aguentar", referiu, garantindo que será o último Mundial e que "seria injusto tentar alargar ao máximo a carreira".