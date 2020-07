Ricardinho: «Foi um casamento bonito mas houve um divórcio»

Ricardinho terminou oficialmente o seu contrato com o Inter Movistar, onde passou os últimos sete anos e conquistou seis títulos, e já é jogador do ACCS Paris. E no Futsal Talks, o internacional português comentou a sua despedida da formação espanhola.





"Não foi finalizado como eu queria mas o importante é que no final saiu o título. Mais do que seis títulos, conquistei cinco mais um", afirmou Ricardinho que não saiu da bancada na fase final do campeonato - "todos sabemos as razões, mas poucos queríamos falar" - confessou."O mais importante foi termos terminado como campeões. Deixamos um legado muito pesado. Espero que consigam dar continuidade, apesar de ser muito difícil. Desejo muita sorte aos jogadores, todos eles levam um amigo. É um final triste. Foi um casamento muito bonito, onde cumpri vários sonhos, entre os quais o de jogar na melhor liga do mundo, jogar na melhor equipa do mundo, a máquina azul, ser o melhor do Mundo... mas houve um divórcio", afirmou, explicando: "queria rescindir o contrato porque achava que era o melhor para ambas as partes. Não vou embora como queria, mas a história não se pode apagar e por muito que se fale e escreva daqui a uns anos o que se vai ver são os registos, que o clube ganhou muito, e eu fico sempre com o lado positivo."Ricardinho foi acusado de traidor, não saiu da bancada nos últimos jogos do Inter Movistar, mas diz que nunca se sentiu isolado: "os meus companheiros estavam sempre comigo. A única vez que estive sozinho foi nas bancadas. Nos treinos, fiz o meu trabalho como sempre", referiu ainda Ricardinho."Representei o clube até dia 30 e representei da melhor forma. Sempre fui honesto e sincero", afirmou, admitindo que apresentou a possibilidade de rescisão de contrato.