Ricardinho: «Golo 50 na Champions? Se soubesse tinha tentado marcar...»

Ricardinho mostrou-se triste após a goleada sofrida pelo seu ACCS Paris frente ao Sporting, que ditou a eliminação da equipa francesa na meia-final da Champions de futsal. Ainda assim, o 'Mágico' português disse estar orgulhoso.





"Por mais que seja algo que já esperávamos, pela qualidade das equipas, é sempre triste perder. Gosto de ganhar e custa-me sempre, mas tenho orgulho que estes jogadores, que também têm qualidade, tenham oportunidade de jogar contra aqueles que são os melhores, na minha opinião. Notou-se a inexperiência em muitos momentos, mas temos de estar orgulhosos por poder mostrar a qualidade dos jogadores franceses, que podem evoluir muito", afirmou ao Canal 11.

O ala de 36 anos começou o jogo no banco e não marcou aquele que seria o seu 50.º golo na prova. Um cenário que o próprio admitiu descohecer. "Se soubesse tinha tentado marcar…", brincou, entre sorrisos. "Quando comecei, com 17 anos, foii logo contra os melhores. Perdemos a final com o Inter Movistar, mas a segunda contra eles conseguimos ganhar. Antes disso caminhámos muito a jogar contra os melhores. Só assim evoluímos e conseguimos ser os melhores. Agora estou do outro lado e tento ensinar. Gosto de partilhar mas não é fácil ensinar os outros. Digo aos meus colegas que têm de querer voar, não se sentirem cómodos", acrescentou o antigo internacional portugês, que recentemente se despediu oficialmente da Seleção Nacional.

Ricardinho admite que esta possa ser a sua última presença nesta fase decisiva da Champions. "Não sei o que vai acontecer no futuro. Mas fica mais difícil. Neste momento tenho outras coisas na cabeça, como passar experiência para outros atletas. Já chegei a um patamar tão alto e ganhei tanto, que agora é hora de partilhar. Estou a tentar aproveitar como uma criança. Mas ainda consegui ajudar os meus companheiros em alguma coisa", finalizou.