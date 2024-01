Ricardinho: «Isto acabou mesmo de acontecer na final da Taça da Liga entre Benfica e Sporting?»

Isto acabou mesmo de acontecer na final da taça da liga entre Benfica vs Sporting!?????? — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) January 21, 2024

Ricardinho acompanhou as incidências do Benfica-Sporting (2-4), da final da Taça da Liga de futsal, e após o encontro também comentou o sucedido nos derradeiros instantes do dérbi, quando Taynan entrou em campo , na condição de suplente, para cortar um lance de ataque das águias."Isto acabou mesmo de acontecer na final da taça da liga entre Benfica vs Sporting!??????", disse o astro português no Twitter, juntando ao texto emojis de olhos e de bombas.