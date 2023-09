Ricardinho já 'avisou' o Riga FC: «Se o jogo for a prolongamento não posso. Hoje joga o Benfica»

Já avisei a federação da Letónia e o clube que se o jogo for a prolongamento e penaltis que eu não posso jogar nem marcar penálti que hoje joga o Benfica na champions — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) September 20, 2023

Ricardinho pode somar esta quarta-feira mais um título aos muitos que já tem na carreira, mas promete ficar de olho no clube do coração, que também joga hoje. Riga FC e RFS Futsal defrontam-se na final da Supertaça da Letónia às 19h15, um pouco antes da estreia do Benfica nesta edição da Liga dos Campeões frente ao Salzburgo (20h)."Já avisei a federação da Letónia e o clube que se o jogo for a prolongamento e penáltis que eu não posso jogar nem marcar penáltis que hoje joga o Benfica na Champions", escreveu em tom de brincadeira o internacional português do Riga FC na rede social X, antigo Twitter.