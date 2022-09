Ricardinho nega indireta a Cristiano Ronaldo

Ricardinho esclareceu esta quinta-feira no Twitter as declarações que fez na gala 'Quinas de Ouro', negando que as mesmas tivessem como destinatário Cristiano Ronaldo."A todos aqueles que estão a dizer que no meu discurso da gala quinas de ouro foi uma indireta para o nosso maior ídolo do desporto em Portugal está totalmente enganado! Eu falei o que senti e sentia em relação aos meus ex companheiro de seleção e sobre a seleção de futsal. Obrigado", escreveu Ricardinho no Twitter.Na gala "Quinas de Ouro", Ricardinho falou de passagem de testemunho. "Obrigado por terem baixado o micro (risos). Ia dar os parabéns individualmente aos jogadores, mas percebi que tinha que dar a todos. Quero desejar sorte para o futebol feminino para o apuramento para o Mundial, ao masculino no Mundial, ao futsal... Muito obrigado ao presidente [Fernando Gomes], pela aposta que fez em todos os escalões. Dei o meu melhor sempre. Depois da decisão de dar um passo ao lado, para os mais jovens darem um passo em frente, sinto que foi um passo certo depois de ter visto esta conquista. Orgulho por fazer parte desta família", referiu na terça-feira.