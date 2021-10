Ricardinho: «Parece que o Homem lá em cima tinha uma coisa guardada para nós»

A Seleção Nacional de futsal já está em Lisboa, onde foi recebida por centenas de adeptos. A alegria, a emoção e o orgulhoso ficou bem evidente nas palavras e nos gestos de todos, como Ricardinho que explicou as lágrimas que lhe caíram pelo rosto mal começou a ouvir o hino.





"Foi um andar para trás no filme de há 6 meses, ter tomado a decisão de me operar, para poder jogar o meu último Mundial. Sabíamos que ia ser no limite, ia ser uma recuperação muito difícil. Parece que o Homem lá em cima tinha uma coisa guardada para nós. Lutámos e está aqui a taça connosco", começou por referir na Cidade do Futebol."Toda a gente sabe que a nossa Seleção de futebol é a nossa fonte de inspiração. Ganhámos o Mundial, foi tocar mais uma vez o céu e espero que consigamos nós agora inspirar a seleção de futebol", continuou."Quando ouvia o hino, quando comecei a sentir na pele tudo o que tive de passar para poder estar com os meus companheiros neste momento, não consegui conter a emoção, vim o caminho todo a chorar até ao pavilhão, mas foi o culminar de um estágio, de uma preparação brutal. Conseguimos da melhor maneira possível", explicou.Ricardinho deixou palavras especiais para Naná e André Lima, que "foram, dos primeiros a abrir caminho para termos condições para irmos atrás de recordes e ajudar a seleção". "Seria muito triste estar a falar de coisas depois de um feito destes. O que quero dizer é que estou orgulhoso desta Seleção, somos campeões da Europa e do Mundo, isso é um mérito incrível", finalizou.