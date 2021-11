Ricardinho: «Por mim jogava até aos 50 anos na seleção»

Ricardinho anunciou esta terça-feira que não vai voltar a jogar pela Seleção Nacional, tendo recebido, desde logo, um convite de Fernando Gomes, presidente da FPF, para vestir mais uma vez a camisola das quinas, num pavilhão cheio em Portugal, para uma despedida condigna. Algo que o jogador, de 36 anos, aceitou e diz ser um orgulho."Será um orgulho e será mais uma oportunidade de realizar um sonho único que não realizei: entrar num jogo com os meus filhos", admitiu Ricardinho aos jornalistas, ele que será embaixador da equipa das Quinas, como revelou ainda Fernando Gomes."Tentei ser sempre uma referência na modalidade, seja no masculino ou no feminino, ser uma influência para que os mais jovens pratiquem desporto acima de tudo. Consegui e além do legado ficou aqui marcado esta história e, neste momento, sou a cara, mas muitos dos atletas que estão atrás na foto, ficaram a trabalhar para que a foto fosse possível", acrescentou."Quanto ao futuro ainda tenho alguns anos para dar ao futsal nos clubes, a decisão é somente com a seleção. Quanto aos jogadores acho que acima de tudo quis ser um exemplo e com todas as conquista que consegui acho que os recordes são para ser batidos e ficaria ainda mais orgulhos se fossem os meus companheiros. Como diz o mister e uma questão de acreditar.""Deixo as coisas fluírem, com foco no trabalho diário. Daí os êxitos coletivos que consegui. Camisola 10 é problema para o mister Braz, temos vários pretendentes e tenho duas certezas: será entregue a um muito bom jogador e a braçadeira também estará bem entregue certamente.""O recorde que faltou era ter ganho mais europeus e mundiais como disse. Tenho pena de não ter jogado mais pela seleção, porque é um privilégio representar o pais, ouvir o hino e no final sorrismos todos. Nunca travalhei para recordes, queria dar o máximo pela modalidade que me deu muito. O recorde de internacionalizações fica bem entregue ao grande capitão Arnaldo.""Definir numa palavra é difícil, mas diria quase excelente, porque consegui todos os objetivos que me propus: ser referência, conquistar títulos e ser um exemplo para os colegas. Tento ir ao máximo a todas as escolas e clubes partilhar a minha experiência, caminhada e fazer crer que é possível. Espero que olhem para a minha carreira e vejam que é um prémio muito grande.""A ver se me faço entender bem: não é que não me sinta útil ou capaz a nível físico, sei que me posso superar e sei a forma como trabalho. A questão é a exigência que coloco diariamente em mim, tal como fiz nos 18 anos de carreira. Tentei ser exemplo e penso que o consegui em todos os países onde tive. Mas tudo isto criou um desgaste mental. Tentei colocar a bandeira de Portugal ao mais alto nível, seja a nível individual ou coletivo. Penso que o fiz, continuo a sentir-me útil, mas um dos momentos mais difíceis é saber sair e dar o lugar a outro. Foi díficil e muito ponderado com a minha família, com o míster e mesmo com os companheiros neste Mundial. O mais difícil para mim é dizer 'até já'. Por mim jogava até aos 50 anos na seleção, mas penso que não tem de ser assim. Há uma exigência pessoal e saber quando é momento de dar lugar a outros e Portugal forma bem. Dar um passo ao lado não é sinal de fraqueza", concluiu.