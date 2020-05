Ricardinho triste e revoltado: «Recebi apenas 3 mil euros de um salário de 50 mil»

Desde que Ricardinho anunciou a sua saída do Inter Movistar - clube com quem tem contrato até 30 de junho - que as críticas têm subido de tom. O português está triste e revoltado com a atitude dos responsáveis do clube, tendo demonstrado isso mesmo no direto 'Futsal Talks', do comentador de futsal Rui da Cruz.





"Desde que entramos em ERTE [Expediente de Regulamentação Temporária de Emprego], recebi apenas três mil euros de um salário de cerca de 50 mil", afirmou Ricardinho."Não sei se ainda sou jogador do Movistar Inter ou não, se tenho que ir treinar ou não ...", referiu ainda o português, que chegou ao clube espanhol em 2013/14.Após seis épocas de sucesso ao serviço da formação espanhola, Ricardinho inicia em julho a aventura no campeão francês, ACCS Paris.