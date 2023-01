Está decidido, vou jogar na Kings league…

Futuramente anúncio quando e em que equipa !

Quero muito experimentar esta bendita loucura! — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) January 3, 2023

Ricardinho anunciou esta terça-feira nas redes sociais que terá um novo projeto na carreira: vai entrar na Kings League. Será assim um novo passo na carreira do jogador português, que atuou no Pendekar United, da Indonésia, nas duas últimas épocas."Está decidido, vou jogar na Kings league… Futuramente anúncio quando e em que equipa! Quero muito experimentar esta bendita loucura!", revelou no Twiiter o 'mágico' do futsal português, que reagiu a vários momentos da primeira jornada desta liga nas redes sociais e contou com reações imediatas de Spursito e DjMariio, que também têm equipas nesta prova.Trata-se de uma competição de futebol sete, que foi criada por Piqué, antigo jogador, e Ibai Llanos, streamer espanhol, na qual Iker Casillas e Kun Agüero têm uma equipa e onde se podem encontrar jogadores como Chicharito Hernández, Raúl Tamudo e Joan Capdevila.