Ricardinho vai jogar no Riga: letões também tentaram levar Pany Varela mas levaram 'nega'

Ricardinho já tem o futuro definido para a próxima época. O internacional português de 37 anos deixou os indonésios do Pendekar United e vai mudar-se para o Riga FC, emblema da Letónia que vai disputar a Liga dos Campeões.Depois das passagens por Japão, Espanha, Rússia, França e Indonésia, o ala está de regresso à Europa. O negócio foi intermediado por Arnaldo Pereira, antigo ala do Benfica que passou pela Letónia ao serviço do Nikars. Ricardinho deverá ter à sua espera um ordenado anual a rondar os 200 mil euros.A equipa do Báltico está a apostar forte no futsal. Anteriormente denominado Petrow futsal, o clube foi comprado pelo Riga FC, emblema do futebol. Para além de Ricardinho, os letões foram buscar ao Fundão o brasileiro Thales e ainda Serginho ao Anderlecht. O argentino Vaporaki (Catania) também é reforço.sabe que Pany Varela teve uma proposta do Riga FC, mas o ala do Sporting preferiu ficar em Alvalade.