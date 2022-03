Ricardinho vai realizar sonho no último jogo pela Seleção: «Eternamente grato pelo carinho»

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta quinta-feira a data e hora do último jogo de Ricardinho, astro do futsal luso, pela Seleção.A partida, um jogo de preparação frente à Bélgica, terá lugar no Multiusos de Gondomar, a 7 de abril pelas 21h30, e será de entrada livre. Assim, Ricardinho, segundo o comunicado da FPF, "cumprirá o grande sonho de encerrar o seu capítulo na Seleção Nacional em casa, em solo português, e entrando em campo com os seus filhos, algo que sempre procurou em toda a sua carreira"."Vou estar de volta à Seleção Nacional, com a camisola das Quinas, e ouvir novamente o hino que tanto me faz arrepiar e que da última vez me fez chorar. Depois de mais de 40 títulos conquistados, ainda me faltava um. O presidente Fernando Gomes e a nossa FPF vão concretizar esse último título: fazer a minha despedida em solo português. Eternamente grato por todo o carinho", disse Ricardinho em declarações ao site da FPF.Recorde-se que a 'jornada' do craque português começou no dia 26 de junho de 2003, num jogo do Torneio Internacional do Algarve contra a Andorra, que Portugal venceu por 8-4, mesma competição onde acabaria por marcar o primeiro golo: frente à Eslováquia, num triunfo por 5-1. Depois de cinco Europeus e quatro Mundiais por Portugal, onde soma dois troféus de grande importância - Euro'2018 e Mundial'2021 -, Ricardinho coloca um ponto final na carreira ao nível da Seleção, com 187 internacionalizações e 141 golos marcados. Foi eleito seis vezes melhor jogador do Mundo.