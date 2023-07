Ricardo Vasconcelos projeta futuro do Sp. Braga: «Continuar a crescer»

O Sp. Braga quer intrometer-se na luta pela hegemonia no futsal nacional e Ricardo Vasconcelos, responsável bracarense pelas modalidades deixa esse desejo claro. "Vamos continuar a crescer, lutar para ombrearmos com os melhores e tentar superá-los, pois acreditamos que poderemos ser iguais a eles", disse, na apresentação do Record International Masters Futsal, na tarde de ontem, no teatro Tempo.

A estreia na competição de Portimão foi saudada pelo dirigente. "Resulta do nosso mérito, pelo que temos vindo a fazer, e também da ousadia da organização, ao alargar o leque de participantes, e seguramente muita gente de Braga estará no Algarve para apoiar a nossa equipa", assinalou Ricardo Vasconcelos.