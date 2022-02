Robinho aborda final com o Sporting: «Tive uma perda de memória durante o jogo»

Robinho sofreu uma pancada na Taça da Liga disputada no domingo ante o Sporting e que o deixou sem possibilidades de voltar ao campo para os restantes minutos do encontro. Pany Varela, futsalista do Sporting, acertou no capitão do Benfica dentro do primeiro minuto do encontro e, após o apito final, pediu desculpa ao colega de profissão.Já nas redes sociais, o internacional russo das águias explicou o porquê de não ter voltado ao campo. "Gostaria de agradecer a todos os que me mandaram uma mensagem. Ontem tive uma perda de memória durante o jogo, por uma pancada na cabeça. Pedi para voltar mas não foi possível, tive de ir ao hospital, mas já está tudo bem. Agora são dois dias em observação! Agradeço aos nossos adeptos que foram incansáveis e nos apoiaram o tempo todo! Em especial, também quero agradecer aos nossos guerreiros que lutaram do início ao fim contra tudo e contra todos! Muito orgulho em vocês todos! Estaremos aqui para defender as cores do Benfica todos juntos, seja onde for!", vincou Robinho através da conta de Instagram.