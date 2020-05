Robinho: «Aos 37 anos estou perfeito para jogar em termos de saúde»

Robinho é um dos jogadores que vai continuar às ordens de Joel Rocha em 2020/21 e em entrevista ao Instagram do clube abordou a grandeza do Benfica.





"O Benfica tem nome de clube grande, só que uma coisa é ouvirmos falar e outra coisa é conhecermos. Em qualquer lugar do mundo ouvimos falar do Benfica e, antes de eu vir para aqui, um grande amigo meu, o Davi, que jogou cá, disse-me que este era um grande clube e que eu teria a estrutura necessária para estar sempre em condições. É tudo o que eu nunca tive em onze anos a jogar na Rússia. Lá, cheguei a levar anestesia para jogar, não tínhamos fisioterapeuta, nutricionista, nada disso. Quando cheguei ao Benfica pude comprovar as condições que oferece… Só quem está aqui sabe dizer a grandeza do clube", vincou o internacional russo, com larga experiência na modalidade, agradecendo às águias aquilo que lhe proporcionam."Hoje, com 37 anos, vejo que em termos de saúde estou perfeito para jogar, não posso reclamar de nada num clube que me dá todas as condições para treinar. Temos sempre um acompanhamento que nos deixa com as condições necessárias", referiu o ala nascido no Brasil que irá cumprir a quarta temporada de águia ao peito em 2020/21.Na Luz, o jogador que aterrou em Lisboa proviente do Dínamo Moscovo em 2017 conquistou um campeonato e três Taças da Liga.