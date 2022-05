Robinho: «Jogo fica condicionado com cinco faltas e sempre a favor do Sporting»

Robinho, capitão do Benfica, lamentou a derrota na final da Taça de Portugal mas deu os parabéns à equipa pela "luta" diante do rival Sporting (4-3)."Tentámos até ao último segundo, mas é muito difícil jogar quando o jogo fica condicionado nos dois tempos com cinco faltas. E sempre a favor do Sporting. É muito complicado. Mais uma vez, aconteceu no segundo tempo e nós não conseguimos impôr o nosso ritmo de jogo. Mas a equipa está de parabéns. Agora é pensar no campeonato que é o que falta até ao final da época", referiu ao canal 11 em crítica à arbitragem.O internacional russo atestou também a determinação da equipa do Benfica em procurar um resultado positivo na adversidade."Nós conhecemos o potencial da nossa equipa. Quando estamos focados, conseguimos ir buscar qualquer resultado e hoje foi uma prova disso. Foi uma pena não conseguirmos manter isso até ao final. Como eu disse, é muito difícil jogar de forma tão intensa e depois ficar pendurado com cinco faltas com tanto para jogar. E depois, perdemos a intensidade e foi aí que o Sporting cresceu no jogo", afirmou.