Robinho oficializado no Sp. Braga após deixar Benfica a custo zero

O Sp. Braga anunciou, esta terça-feira, a contratação de Robinho para a equipa de futsal, jogador que terminou contrato com o Benfica no final da época passada.O brasileiro, que também tem nacionalidade russa, representou as águias - onde chegou a ser capitão e onde apontou 93 golos em 206 jogos oficiais - desde a temporada 2017/18, conquistando um campeonato nacional e três Taças da Liga."Magia. Irreverência. Dribles de cortar a respiração. E agora, um Guerreiro do Minho. Robinho, bem-vindo a Braga", escreveram os arsenalistas no anúncio oficial.Robinho, de 39 anos, parte assim para a sexta aventura da carreira, depois de ter representado Banespa, Charleroi, Gazprom-Ugra, Dínamo Moscovo e Benfica.