Rocha responde a Nuno Dias: «Antes era super normal...»

Rocha, pivô brasileiro do Benfica a quem Nuno Dias exigiu "respeito" nos momentos final da Taça de Portugal de futsal , utilizou as redes sociais para responder ao treinador do Sporting, que já o dirigiu."Antes era super normal... Agora é falta de respeito", escreveu, recordando que sempre festejou os golos da mesma forma, fosse de leão ao peito ou noutros clubes. As queixas de Nuno Dias, recorde-se, prenderam-se com o momento em que o esquerdino fez o 2-2 na decisão.