Rômulo é reforço do Benfica

Rômulo Alves Nobre, internacional russo de 34 anos, é o mais recente reforço da equipa de futsal masculino do Benfica, clube onde irá reencontrar Ivan Chishkala, de quem foi companheiro de equipa no Gazprom Ugra, em 2017/18, e também o colega de seleção Robinho.





"Conheço praticamente todos [os futsalistas do plantel]. Assisto aos jogos, nomeadamente aos dérbis com o Sporting. Joguei com o Chishkala no Gazprom Ugra e também com o Robinho na seleção [da Rússia]", começou por dizer, em declarações ao site oficial do Benfica, acrescentando: "A intenção é de chegar e ajudar o Benfica a conquistar todos os títulos que disputarmos. Sou fixo, é a minha posição. Gosto de ajudar na defesa o melhor que posso. Sou um jogador que gosta de atacar. Posso prometer entrega e intensidade."