Ronaldo dá os parabéns à equipa de futsal do Sporting e adeptos pedem-lhe que volte ao clube

Cristiano Ronaldo deu os parabéns à equipa de futsal do Sporting, que ontem conquistou a Liga dos Campeões, ao derrotar o Barcelona no final da prova.





O internacional português respondeu à publicação que o clube de Alvalade fez no Instagram, logo depois do jogo. "Parabéns, campeões", escreveu Ronaldo, com um emoji de um aplauso.O Sporting agradeceu - "obrigado, leão" - e foram muitos os adeptos que aproveitaram para pedir a Ronaldo que regresse ao clube. "Volta a casa, campeão", "volta para o Sporting" e "comanda o Sporting" foram algumas das mensagens que se seguiram ao comentário do craque.Recorde-se que ontem em Itália corria a notícia de que o português pretende cumprir o contrato com a Juventus até 2022,