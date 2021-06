Roncaglio: «Começámos a perder em todas as finais desde que estou no Benfica»

O Benfica recebe o Sporting, às 14h de domingo, no Pavilhão Fidelidade, em jogo a contar para o jogo 2 da final Liga Placard. Tendo sido o último resultado negativo para os encarnados (1-3), a palavra de ordem é vencer. Roncaglio, guarda-redes das águias, em declarações à BTV, vê com bons olhos o próximo jogo.





"Podemos dar a volta por cima, a nossa equipa é competente e tem grande qualidade para isso. No primeiro jogo sofremos um revés, mas ainda temos o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Vamos à procura da vitória", começou por dizer o brasileiro.Roncaglio aponta ainda algumas soluções para que tudo corra bem: "Temos de melhorar na eficácia. Já conversámos sobre isso, e principalmente na segunda parte, tivemos muitas ocasiões claras de golo, com o guarda-redes do Sporting a fazer muitas defesas e também connosco a não acertarmos na baliza, o que nos prejudicou bastante. Se tivermos um pouco mais de calma, de frieza na frente da baliza, vamos fazer golos e conseguir a vitória.""Temos as melhores expectativas possíveis. Fizemos um bom jogo [na quinta-feira], criámos grandes oportunidades e não podemos baixar a cabeça porque sabemos que é uma eliminatória à melhor de cinco e, curiosamente, em todas as finais desde que estou no Benfica, começámos a perder", concluiu o guarda-redes de 33 anos.