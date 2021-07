Rúben Santos é reforço do Sp. Braga

Rúben Santos é o mais recente reforço da equipa de futsal do Sp. Braga. O ala, de 27 anos, chega da Quinta dos Lombos - pela qual realizou 30 jogos e apontou 17 golos na temporada passada - e mostrou-se entusiasmado por este novo passo na carreira.





"Quando o Sp. Braga mostrou interesse em mim fiquei muito contente porque viram potencial para ajudar no projeto. O objetivo principal é ajudar o SC Braga/AAUM. Quero dar o meu contributo com golos e assistências, mas acima de tudo quero ajudar o grupo naquilo que conseguir", começou por dizer ao site oficial dos bracarenses, para depois se apresentar aos adeptos."Sou um jogador de 1×1. Sou destro mas safo-me bem com o pé esquerdo. Sou competitivo, não gosto de perder. Sei defender e assumi as minhas responsabilidades defensivas também", frisou, mostrando-se ansioso pelo regresso do público às bancadas."Lembro-me de vir aqui jogar e era sempre difícil. Espero que esse ambiente volte. Sei que com eles [adeptos] vai ser mais fácil. O Sp. Braga tem adeptos fantásticos e conto com eles para atingir os objetivos", concluiu.Trata-se da segunda contratação do conjunto minhoto para a nova época, depois da chegada do internacional espanhol Pola