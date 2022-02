«Seleção de estrangeiros vestida de vermelho»: 'Vice' do Conselho de Justiça da AF Lisboa polémico após dérbi

Pedro Monteiro Fernandes, vice-presidente do Conselho de Justiça da AF Lisboa, atacou o Canal 11 pelos comentários feitos durante a transmissão da final da Taça da Liga de futsal, conquistada pelo Sporting (5-2) e no âmbito dessas críticas apelidou o Benfica de "uma seleção de estrangeiros vestida de vermelho"."Pelos vistos o canal 11 que devia ser transparente e isento já está conspuscardo de vermelho. A azia não disfarçada dos ceguinhos pseudo comentadores fez-se sentir no jogo entre o Sporting Clube de Portugal e uma seleção de estrangeiros vestida de vermelho. Rocha foi expulso e muito bem expulso. Vejam e revejam o lance. Mas ainda assim os pseudo comentadores vermelhuscos, qual cegos putianos, não viram. Chupem... com todas as letras. Nem disfarçam. Menos um canal a ver. Canal 11, mais um infestado de cegos fanáticos dos lamps anti desporto e anti Portugal", pode ler-se numa publicação no Facebook.O Sporting conquistou no domingo a Taça da Liga ao bater o Benfica na final, por 5-2, disputada em Loulé, vencendo pela quarta vez o troféu e a segunda consecutiva no seu historial.Merlim (oito e 19) e Pany Varela (35 e 39) bisaram na partida, com Pauleta pelo meio (26) marcado para os 'leões', tendo Bruno Cintra (29) e Chishkala (31) assinado os golos dos 'encarnados'.