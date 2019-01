Seleção portuguesa de futsal com dupla jornada frente ao Brasil

A seleção portuguesa de futsal vai disputar dois particulares de preparação com o Brasil, em 30 de janeiro e 1 de fevereiro, em Lisboa, anunciou este terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).O primeiro jogo será disputado no Pavilhão João Rocha, que recebe a seleção pela primeira vez, e o segundo no Pavilhão da Luz, em encontros inseridos na preparação dos campeões europeus para a qualificação para o Mundial de 2020, na Lituânia.Os dois conjuntos vão defrontar-se pela 21.ª e 22.ª vez, depois de 20 jogos que nunca sorriram a Portugal, ainda à procura do primeiro triunfo sobre os 'canarinhos', após 16 triunfos brasileiros e quatro empates.Campeões europeus e pentacampeões mundiais não medem forças desde 2015, numa derrota da equipa das 'quinas' por 2-1 na Arena Castelão, e esse tinha já sido o primeiro jogo desde 2012, então no Mundial da Tailândia (derrota por 3-1).O primeiro embate está marcado para as 21:55, com o segundo encontro a ter início agendado para as 19:00, sendo que os bilhetes para ambas as partidas são grátis.