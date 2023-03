Seleção portuguesa feminina goleia Ucrânia em jogo particular

A seleção portuguesa feminina de futsal goleou a congénere da Ucrânia, por 7-0, em jogo de preparação disputado esta sexta-feira no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.



No primeiro de dois testes diante das ucranianas -- o outro é no sábado, às 19 horas -- para preparar o Campeonato da Europa, que se vai realizar em Debrecen, na Hungria, entre os dias 17 e 19, os golos da equipa portuguesa foram anotados por Janice Silva, que apontou um hat-trick, por Pisko, que bisou, por Carla Vanessa e por Ana Azevedo.

O primeiro golo da partida surgiu apenas aos nove minutos, já depois de Pisko e Ana Azevedo terem tentado a sua sorte, por intermédio de Janice Silva, num pormenor técnico de classe a picar sobre a guarda-redes ucraniana. Logo de seguida, Fifó esteve próxima de aumentar a vantagem, mas Viktoriia Kyslova defendeu. No entanto, aos 13 minutos, a guarda-redes ucraniana teve uma saída infeliz, que foi aproveitada da melhor forma por Pisko, que, com alguma sorte, viu a bola seguir para a baliza desprotegida, marcando naquela que foi a sua 100.ª internacionalização.

Já com Marta Costa na baliza portuguesa, a Ucrânia viria a atirar ao poste instantes depois. Foi já aos 17 e aos 18 minutos da primeira parte que Janice Silva marcou por mais duas vezes, chegando ao hat-trick: o primeiro após uma jogada coletiva muito bem desenhada e o segundo num lance em que a pivô beneficiou de um ressalto para, já em cima da linha de golo, dar de calcanhar para o quarto tento da partida.

Na etapa complementar, e após ambas as equipas terem desperdiçado boas ocasiões de golo, Pisko aproveitou um ressalto dentro de área e dilatou a vantagem portuguesa, fazendo o seu segundo golo no encontro. Pouco depois, Carla Vanessa, com um trabalho excecional sobre a adversária direta, atirou ao poste, sendo que, aos 38, a pivô não facilitou e aplicou um 'chapéu' perfeito naquele que terá sido o melhor golo da partida, que ainda contou com um golo da capitã Ana Azevedo, já no último minuto.

A equipa das quinas defronta a Espanha no próximo dia 17, às 15:00, na primeira meia-final do Campeonato da Europa. Caso se qualifique para a final, o conjunto comandado por Luís Conceição pode encontrar novamente a Ucrânia, seleção que vai disputar a outra meia-final diante da Hungria.

Jogo disputado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

Portugal -- Ucrânia, 7-0.

Ao intervalo: 4-0.

Marcadores:

1-0, Janice Silva, 09 minutos.

2-0, Pisko, 13.

3-0, Janice Silva, 17.

4-0, Janice Silva, 18.

5-0, Pisko, 28.

6-0, Carla Vanessa, 38.

7-0, Ana Azevedo, 40.

Equipas:

- Portugal: Ana Catarina, Inês Matos, Inês Fernandes, Carla Vanessa, Fifó, Cátia Morgado, Ana Azevedo, Janice Silva, Pisko, Sara Ferreira, Carolina Rocha, Odete Rocha, Raquel Santos, Lídia Moreira e Marta Costa.

Treinador: Luís Conceição.

- Ucrânia: Viktoriia Kyslova, Anna Shulha, Nataliia Mytrofanska, Polina Drozd, Iuliia Tytova, Alona Kyrylchuk, Kseniia Hrytsenkko, Snizhana Volovenko, Olenksandra Skybina, Anastasiia Terekh, Iryna Dubytska, Taisiia Babenko, Iuliia Forsiuk e Vira Diatel.

Treinador: Oleg Shaytanov.

Árbitro: Cristiano Santos (AF Porto), Rúben Santos (AF Porto), Eduardo Coelho (AF Aveiro) e Luís Santos (AF Lisboa).

Ação disciplinar: nada a registar.

Assistência: 440 espetadores.