Selecionador espanhol de futsal revoltado: «Não sei para que serve o vídeoárbitro»

Portugal derrotou a Espanha no prolongamento e está nas meias-finais do Mundial de futsal. A equipa das Quinas esteve a perder por 2-0 mas conseguiu o empate e levou o jogo para tempo extra, onde acabou por confirmar o apuramento. No final da partida, o selecionador espanhol Fede Vidal criticou o facto de a equipa de arbitragem ter validado o primeiro golo de Portugal, marcado por André Coelho, ao minuto 31, mesmo tendo visto as imagens do lance.





"Não sei para que serve o vídeoárbitro. Nenhuma jogada foi revertida até agora. Temos de perceber que é algo para ajudar os árbitros e não para fazê-los pensar que cometeram um erro e não sejam capazes de reconhecê-lo. Nesse sentido é bastante complicado. Se é só para isso, não serve", atirou o técnico espanhol.Os espanhóis pediram falta de Ricardinho sobre Adolfo no início do lance que resultou no 2-1. A bola sobraria para Miguel Ângelo, que passou para Ricardinho e este serviu André Coelho para um remate certeiro que contou ainda com 'ajuda' do guarda-redes Jesús Herrero"Senti que ele [Ricardinho] me empurrou. Ia passar e ele empurrou-me. A jogada do golo nasce aí. Fui empurrado. Para os árbitros não deve ter sido um empurrão claro, pois não assinalaram nada. Se estão a rever as jogadas não serve para nada porque nunca retificam as decisões", afirmou o ala Adolfo.