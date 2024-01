Sorteio define jogos da final-8 da Taça da Liga de futsal

As oito equipas apuradas para a final-8 da Taça da Liga ficam hoje a conhecer os adversários no sorteio marcado para as 15 horas, na Cidade do Futebol. Benfica (detentor do troféu), Sporting, Sp. Braga, Leões de Porto Salvo, Fundão, Torreense, Belenenses e Caxinas, todos da Liga Placard, saberão quem irão defrontar nos quartos de final, mas também ficará definido o emparelhamento de jogos até à final.

A fase decisiva da prova vai realizar-se no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, entre os dias 18 e 21 deste mês.