Sp. Braga goleia Candoso em nova casa

No primeiro jogo na Arena Sp. Braga, os arsenalistas brindaram os quase 1.500 adeptos com uma goleada por 9-1. A casa das modalidades bracarenses teve lotação esgotada na estreia – o presidente António Salvador fez as honras da casa - para ver um domínio absoluto dos guerreiros frente a um Candoso que, pela amostra de ontem, terá vida complicada na Liga Placard para evitar a despromoção.

Sem disfarçar algum nervosismo na estreia do pavilhão, a equipa de Joel Rocha adiantou-se cedo no marcador, aliviou a carga emocional e, após os quatro golos em 18’, viu o Candoso marcar em cima do intervalo.

Com um 4-1 ao intervalo e muitas oportunidades para um resultado ainda mais largo, os guerreiros do Minho continuaram na 2ª parte um festival de ocasiões desperdiçadas. Ainda assim, marcaram mais uma mão cheia e demonstração clara superioridade frente a um Candoso que ansiava pelo fim da partida.

Nomes conhecidos na bancada

A inauguração da Arena Sp. Braga contou com a presença de figuras do panorama desportivo, convidadas pela direção presidida por António Salvador. Hélder Postiga, vice-presidente da FPF, Paulo Tavares e Pedro Palas, antigos treinadores de futsal dos bracarenses, ou Vítor Hugo, antigo internacional português que também passou por Braga, foram outros nomes a marcar presença na estreia do recinto.