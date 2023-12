Sp. Braga junto a Benfica e Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estão definidas as equipas que vão disputar a Final-8 da Taça da Liga masculina de futsal. Depois de, na véspera, Sporting, Benfica (detentor do troféu) e Leões de Porto Salvo terem garantido os seus bilhetes para a decisão, ontem foi a vez de Sp. Braga, Fundão, Torreense, Belenenses e Caxinas assegurarem presença, deixando as quatro formações da 2ª divisão pelo caminho.

A fase final da Taça da Liga disputa-se na Póvoa de Varzim, entre 18 e 21 de janeiro, e o alinhamento - quartos-de-final e emparelhamento para as ‘meias’ – será sorteado na quarta-feira, às 15 horas, na Cidade do Futebol.