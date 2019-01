Sp. Braga vence Fundão nos penáltis e apura-se para as 'meias' da Taça da Liga

O Sp. Braga venceu esta quinta-feira o Fundão 3-1 nos penáltis, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar, em jogo dos quartos-de-final da Taça da Liga, garantindo o apuramento para as meias-finais da prova.Os bracarenses, quartos classificados do campeonato, marcaram primeiro por Cássio (quatro minutos) e o Fundão, quinto classificado da liga, chegou ao empate já no segundo tempo, por Paulinho Rocha (30).Com este triunfo, o Sporting de Braga garante o apuramento para as meias-finais da prova que decorre em Sines, e irá defrontar o vencedor do jogo que vai opor o Elétrico ao Sporting.O Fundão entrou melhor no encontro e logo nos primeiros segundos dispôs de uma ocasião de golo, com Paulinho a desperdiçar perante Vítor Hugo.O guarda-redes internacional português esteve em destaque instantes depois, negando o golo a Pauleta, e, na primeira vez que chegou à baliza de Luiz Gustavo, o Sporting de Braga abriu o ativo, num remate rasteiro de Cássio, que entrou junto ao poste da baliza do Fundão.O Fundão voltou ao ataque em busca do empate, mas Vítor Hugo esteve em noite inspirada e foi resolvendo as investidas da equipa de Nuno Couto. Do outro lado, o Sporting de Braga podia ter chegado ao 2-0, mas quer André Machado quer Rui Silva não conseguiram superar Luiz Gustavo.Tal como no primeiro tempo, o Braga voltou a sacudir a pressão inicial do Fundão e esteve perto de alterar o marcador. Cássio, por duas vezes, não conseguiu bater Luiz Gustavo.O Fundão intensificou a pressão, com Mário Freitas e Gui a rematarem com perigo perante boa oposição de Vítor Hugo, e o empate chegou já dentro dos dez minutos finais, com Paulinho Rocha a corresponder da melhor maneira a um lançamento linha lateral e a fazer o 1-1.Aos 37 minutos, o Fundão dispôs de uma grande oportunidade para evitar a decisão por grandes penalidades, mas o remate de Gui embateu na barra, com Vítor Hugo ainda a tocar ligeiramente na bola.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Cássio, 04 minutos.1-1, Paulinho Rocha, 30.Marcadores dos penáltis:1-0, João Abreu.1-0, Mário Freitas (à barra).2-0, Cássio.2-1, Pauleta.3-1, André Machado.Sob arbitragem de Bruno Araújo e Mário Lobo, as equipas alinharam:Vítor Hugo, Coelho, Nilson, Tiaguinho e Cássio. Jogaram ainda, João Abreu, André Machado, Rui Silva, Marinho e Tiago Correia.Treinador: Paulo Tavares.Luiz Gustavo, Pauleta, Mário Freitas, Paulinho Rocha e Gui. Jogaram ainda, Kiko, Márcio, Allan e Eskerda.Treinador: Nuno Couto.Ação disciplinar: cartão amarelo para Vítor Hugo (25), Allan (29), Abreu (37) e Paulinho Rocha (39).