Sporting admite atitude 'irrefletida' de Taynan e dá 'bicada' ao Benfica: «Conhecemos a estratégia...»

O Sporting admitiu que Taynan teve uma "atitude irrefletida" ao entrar em campo, como suplente, para cortar um ataque do Benfica na final da Taça da Liga de futsal, ainda que a mesma tinha sido por "reação a uma falta de fair-play". Em comunicado, os leões deixam claro que se regem pela "lei dos valores", frisando que, apesar da polémica de ontem envolvendo o seu ala, "a equipa de arbitragem decidiu bem e conforme os regulamentos" na jogada em questão.A fechar a nota, o clube verde e branco deixa ainda críticas à postura do Benfica neste tema, depois de as águias terem pedido a repetição da final , da qual saíram derrotados por 4-2. "Já vimos tudo isto, conhecemos a estratégia. A receita é conhecida e passa, invariavelmente, por uma tentativa de dispersar o foco a qualquer preço de tudo aquilo que não interessa", atiram os leões, que manifestaram a sua solidariedade para com o jornalista do 'ZeroZero' que denunciou intimidação por parte do staff benfiquista após o dérbi "O Sporting Clube de Portugal rege-se por uma lei acima de todas as leis do jogo: a lei dos valores.Por essa razão, seremos sempre os primeiros a apontar qualquer acto que não respeite o código de fair-play que a nós próprios impomos. Seja qual for a sua origem ou mesmo que seja por reacção a uma falta de fair-play, como foi o caso de ontem da atitude irreflectida do atleta Taynan e que o próprio já reconheceu.Nos últimos 20 jogos de futsal do Sporting CP contra o SL Benfica, o Sporting CP venceu 15 e empatou um.Cada jogo é um jogo. Haverá certamente decisões que influenciam resultados e que deverão merecer atenção e reflexão. Ontem a equipa de arbitragem decidiu bem e conforme os regulamentos.O Sporting CP reafirma ainda o respeito inalienável pela liberdade de expressão e solidariza-se com todos os jornalistas que continuam a ser coagidos no exercício das suas funções, como aconteceu ontem.Já vimos tudo isto, conhecemos a estratégia. A receita é conhecida e passa, invariavelmente, por uma tentativa de dispersar o foco a qualquer preço de tudo aquilo que não interessa."