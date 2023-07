Sporting anuncia Henrique Rafagnin para o lugar de Guitta

O Sporting oficializou este domingo a contratação de Henrique Rafagnin, guarda-redes internacional brasileiro, de 30 anos, que chega dos espanhóis do Jaén Paraíso Interior para reforçar a equipa de futsal. Vai ocupar o lugar de Guitta, que terminou contrato com os leões e decidiu rumar à Rússia."Estou muito feliz, não só eu, como a minha família. É um sentimento de orgulho por representar um grande clube da Europa. Estou num ambiente confortável. Tenho a certeza de que vamos ter grandes alegrias aqui dentro e muito trabalho", disse o jogador, citado pelo site do Sporting."Sei da responsabilidade de vestir a camisola do Sporting. Vamos trabalhar muito para que o Sporting continue no topo dos clubes da Europa e continue a ganhar títulos", acrescentou o jogador.