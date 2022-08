Sporting anuncia quatro reforços para a equipa feminina

Kika, Marisa Amorim, Cristiana Costa e Cláudia Pereira foram esta terça-feira oficializadas como contratações para a equipa de futsal do Sporting que procura alcançar o título nacional em 2022/23. As três primeiras já haviam representado o emblema de Alvalade.A ala Kika e a fixo Cristiana Costa representavam o Quinta dos Lombos. Já Marisa Amorim, fixo, figurava no Leões de Porto Salvo, enquanto que Cláudia Pereira atuava no Futsal Feijó e joga como fixo.