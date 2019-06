Sporting anuncia que já não há bilhetes para o jogo com o Benfica

BILHETES ESGOTADOS



Quinta-feira teremos casa cheia no #PavilhãoJoãoRocha para apoiar os nossos Leões #AtéAoFim! #FutsalSCP pic.twitter.com/sD6E14uTuk — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) June 11, 2019

Já não há bilhetes. O quarto jogo da final do playoff do campeonato - que coloca frente a frente Sporting e Benfica - vai ter casa cheia no pavilhão João Rocha, na próxima quinta-feira (17 horas), em Alvalade, anunciaram os leões.O Benfica ficou a uma vitória do título (lidera a final por 2-1) depois dono último domingo, na Luz, por 4-3.Depois desse encontro Miguel Albuquerque, diretor geral das modalidades do Sporting, denunciou no Facebook alegadasaos jogadores leoninos, em Alvalade.Seguiu-se um, a desmentir tudo, e a garantia do Sporting de que ose junto da federação sobre o sucedido.