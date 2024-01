Sporting bate Leões de Porto Salvo e avança para a final da Taça da Liga

O Sporting garantiu este sábado a presença na final da Taça da Liga de futsal, ao vencer o Leões de Porto Salvo 6-2, na primeira meia-final da prova, em que o conjunto de Nuno Dias capitalizou a eficácia inicial.

Sokolov e Zicky Té, ambos a bisar, estiveram em destaque nos sportinguistas, frente a um adversário esforçado, que correu sempre atrás de prejuízo, mas não teve o acerto do rival na finalização.

O arranque do jogo dificilmente poderia ser mais frenético, com quatro golos em seis minutos, a maior parte deles assinados pelo conjunto de Alvalade.

Taynan, logo aos dois minutos, inaugurou o marcador para o Sporting, e de forma artística, com um remate de primeira, que inspirou os companheiros Alex Merlim, com tiro de longe à barra, e Tomás Paçó, com outro forte remate para defesa do guarda-redes André Correia, a também tentarem algo mais.

O Leões de Porto Salvo não se intimidou com a entrada de rompante do adversário e, aos quatro minutos, recuperou a igualdade, num desvio oportuno de Bruno Pinto a um passe de Wendell.

Mas a eficácia nesta fase inicial estava do lado do Sporting, que, logo a seguir, voltou a destacar-se, apontando mais dois golos, primeiro numa jogada audaz de Zicky Té, e, depois, num encosto de Sokolov, após remate de João Matos.

A formação de Porto Salvo não se atemorizou e nas jogadas seguintes também esteve perto do golo, em remates de Hiroshi e Gui Torres, que testaram a concentração máxima do guardião contrário Henrique Rafagnin.

Já perto do intervalo, o marcador voltou a mexer, com o Sporting a chegar ao quarto golo, aos 18 minutos, numa jogada individual de Panny Varela, ampliando uma vantagem que o Leões de Porto Salvo ainda beliscou, reduzindo para o 4-2, aproveitando um autogolo de Alex Merlim.

No regresso do descanso, parecia que a formação de Alvalade iria entrar com mais cautelas, mas na primeira oportunidade que dispôs, aos 25 minutos, aumentou a vantagem, em mais um astuto desvio de Sokolov, após assistência de Wesley.

A reação do Leões de Porto Salvo ficou condicionada aos 27 minutos, quando Wendell, viu dois cartões amarelos, nesse mesmo espaço temporal, e recebeu ordem de expulsão, deixando a equipa a jogar temporariamente com quatro elementos.

O Sporting não desperdiçou essa vantagem, e logo a seguir, chegou ao 6-2, com Zicky Tê também a chegar ao bis, desta vez servido por Taynan.

Com maior desvantagem, o conjunto de Porto Salvo teve de apostar no 5x4, chegando a rematar aos ferros da baliza contrária, numa das tentativas, mas não conseguiu evitar o desaire, entregando o apuramento ao adversário.

O Sporting avança assim para a final da competição, onde este domingo, às 21:00, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, vai enfrentar o vencedor do duelo da outra meia-final, entre Benfica e Belenenses, que se disputa esta noite.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.

Sporting - Leões de Porto Salvo, 6-2.

Ao intervalo: 4-2

Marcadores:

1-0, Taynan, 2 minutos.

1-1, Bruno Pinto, 04.

2-1, Zicky Té, 05.

3-1, Sokolov, 06,

4-1, Panny Varela, 18.

4-2, Alex Merlim, 19 (na própria baliza)

5-2, Sokolov, 25.

6-2, Zicky Té, 27.

Equipas:

- Sporting: Henrique Rafagnin, Tomás Paçó, João Matos, Pauleta e Alex Merlim . Jogaram ainda, Diogo Santos, Zicky Té, Wesley Reinaldo, Anton Sokolov, Bernardo Paçó, Pany Varela, Tiago Macedo, e Taynan.

Treinador: Nuno Dias.

- Leões de Porto Salvo: André Correia, Ruan Silvestre, Bruno Pinto, Rodrigo Hiroshi e Ré. Jogaram ainda, Bruno Maior, Mamadú Ture, Gui Torres, Peixinho, Rúben Góis, Pedro Martinho, Wendell, Anderson Fortes e Tiago Tavares.

Treinador: Cláudio Moreira.

Árbitros: Filipe Duarte (AF Coimbra) e Wilson Soares (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Góis (6'), Bruno Maior (14'), Wendel (27' e 27'). Cartão vermelho por acumulação para Wendell (27').